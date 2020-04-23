صحة الخرطوم تحذر من استمرار أزمة الوقود

التاريخ: 23-أبريل-2020
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حذّرت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، اليوم “الخميس”، من مغبة استمرار أزمة الوقود وعدم توفره، ووصفت الوضع بالكارثي.
وكشف المدير العام للوزارة د. الفاتح عثمان، عن أزمة حادة في الوقود بالمؤسسات الصحية، منتقداً عدم وجود آلية لمعالجة المشكلة حتى الآن.
وقال الفاتح، بحسب صحيفة مصادر إن انعدام الوقود انعكس سلباً على أداء المؤسسات الصحية التابعة للوزارة وتراجع الخدمات التي تقدمها للمواطنين وتدهور الوضع الصحي، مؤكداً حرص وزارته على تنوير المواطنين بالتحديات التي تواجه العمل الصحي بالولاية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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