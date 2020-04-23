تكوين لجنتين للاصلاح التنظيمي داخل “الحرية والتغيير” و”نداء السودان” .

التاريخ: 23-أبريل-2020
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أعلن تحالف نداء السودان، عن تكوين لجنتين لتطوير وتبني رؤية وخطوات واضحة لعملية الإصلاح التنظيمي والسياسي داخل “الحرية والتغيير” و”نداء السودان” .
وقال التحالف في بيان له الخميس، إنه في ظل دعوات كثيرة لضرورة وحدة قوى الثورة، وضرورة الإصلاح السياسي والتنظيمي لقوى الحرية والتغيير وآخرها موقف الجبهة الثورية.
و قال البيان، إن الأمين العام لنداء السودان مني أركو مناوي، دعا لإلتئام اجتماع لقوى نداء السودان بالخرطوم.
وأضاف: أن الاجتماع الذي انعقد نهار اليوم كلف في نهاية مداولاته نائبي الامين العام لتكوين لجنتين بسلطات الأمانة العامة للنداء لتطوير وتبني رؤية وخطوات واضحة لعملية الإصلاح التنظيمي والسياسي داخل الحرية والتغيير والثانية لقوى نداء السودان برئاسة نائبي الأمين العام كمال إسماعيل ود. مريم الصادق المهدي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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