أحمد هارون يتلقى علاج الالتهاب الرئوي بمستشفى الشرطة

التاريخ: 23-أبريل-2020
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قال مصدر موثوق إن والي شمال كردفان الأسبق، يعاني من فشل في التنفس، بسبب إلتهاب رئوي حاد.
وأكد المصدر أن هارونا يتلقى علاج التنفس بمستشفى الشرطة، مشيراَ إلى أن أعراضه جميعها مشابهة لأعراض فايروس كورونا، إلا أن فحص الأمس كانت نتيجته سالبه، منوهاً إلى أن الفحص سيتم إعادته بعد خمسه أيام.
وقال المصدر بحسب صحيفة (السوداني)، إن أسر المعتقلين نفذوا وقفة أمام سجن كوبر مطالبين بإطلاق سراحهم.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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