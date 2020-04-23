غضب في المريخ على سوداكال

ادت حالة من الاحتقان والغضب في الاوساط المريخية على رئيس نادي المريخ ادم عبد الله سوداكال بسبب تجاهله للموروثات وقيم المريخ حيث لم يسجل سوداكال زيارة لاي من كبار واقطاب المريخ منذ خروجه من الحبس بسجن كوبر منذ 2017

وتجاهل سوداكال كبار المريخ الذين كانوا يحظون باهتمام واستشارة من كافة قيادات ورؤساء المريخ فضلا عن توزيع رؤساء المريخ السابقين حقيبة رمضان على منسوبي النادي اسوة برفقاءهم بالهلال

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وهو ما ظل يتجاهله سوداكال طوال ثلاث سنوات من حكمه للمريخ بحسب صحيفة صوت الامة وما يجدر ذكره ان رؤساء المريخ السابقين آخرهم جمال الوالي كانوا يهتمون باسر ابناء المريخ مما اسهم في تقوية النسيج الاجتماعي وطالب اقطاب المريخ بسحب الثقة من سوداكال ومجلسه

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)