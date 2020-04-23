اسبوعان امام قحت لتنفيذ رؤية حزب الامة

التاريخ: 23-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة حدد حزب الأمة القومي فترة اسبوعين للموافقة على رؤيته لاصلاح هياكل الفترة الانتقالية وقال الحزب في بيان تلته مريم المهدي أمام مجلس “قحت” المركزي إن الرؤية الإصلاحية للحزب تتجاوز المصفوفة المطروحة ودعا الحزب وفقا لبيانه مؤتمر تأسيسي لقوى الثورة لاعتماد عقد اجتماعي جديد. Advertisements وحدد الامة القومي أسبوعين للمؤتمر التأسيسي واوضح أنه في حال عدم حدوث ذلك فانه سيكون في حل من إعلان الحرية والتغيير وأعلن الحزب بحسب صحيفة صوت الأمة تجميد نشاطه باللجنة المركزية في “قحت” خلال فترة الاسبوعين انتظارا لرد على رؤيته. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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