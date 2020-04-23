الخميس 23 أبريل 2020 كتب الخرطوم - محمد أمين تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان؛ اليوم (الخميس) اتصالا هاتفيا من شقيقه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، د هنأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً للسودان وشعبه الشقيق كل تقدم واستقرار.

وعبر رئيس مجلس السيادة عن تقديره للرئيس المصري ومشاعره الاخوية الصادقة ، متمنياً لمصر وشعبها كل سلام واستقرار وازدهار. وتطرق الرئيسان خلال الاتصال الهاتفي، لقضايا التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، و التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية.

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كانت هذه تفاصيل خبر عبر اتصال هاتفي.. السيسي والبرهان يبحثان التعاون المشترك بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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