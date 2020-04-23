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الخميس 23 أبريل 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
بحث والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري بمكتبه اليوم مع عدد من أعضاء تنسيقية قوي إعلان الحرية والتغيير بالولاية الشمالية جملة من القضايا التي تهم انسان الولاية.
كما تناول اللقاء الجهود المشتركة للتصدي لجائحة كورونا بالتركيز علي رفع الوعي الصحي للمواطنين للوقاية من هذا المرض . وأكد الوالي ضرورة تضافر الجهود والتعاون والعمل المشترك بين الحكومة وقوي إعلان الحرية والتغيير وكل القطاعات والواجهات من أجل معالجة جميع القضايا التي تواجه إنسان الولاية وتوفير سبل العيش الكريم له مع مواصلة جهود حكومة الولاية وتعاونها مع المركز في توفير المحروقات والدقيق بجانب جهودها في محاربة تجار الازمات والمتلاعبين بقوت المواطن فضلا عن إيجاد الحلول المناسبة لقضايا التعدين بالولاية الشمالية .
من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم تنسيقية قوي إعلان الحرية والتغيير بالولاية الاستاذ الفاتح نجم الدين ان لقاء وفد التنسيقية بوالي الولاية كان ناجحاً ومثمراً مشيراً الي أن اللقاء جاء في إطار التنسيق والتعاون مع حكومة الولاية من اجل خدمة مواطن الولاية خاصة في هذه المرحلة التي تحتاج إلى وضع جملة من التحوطات والاجراءات لمجابهة فيروس كورونا وتوفير احتياجات المواطنين بالاحياء .
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. لقاء هام بين والي الشمالية والحرية والتغيير.. هذا ما دار بينهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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