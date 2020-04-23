اجتماع عاجل للجنة إزالة التمكين بالسودان

تعقد لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، مساء اليوم الخميس 23 أبريل، مؤتمراً صحفياً مُهمّاً، في السابعة والنصف مساءً، بالمركز الإعلامي بالقصر الجمهوري.



وتعتذر اللجنة لحصرها الدعوة على وسائل الإعلام الرسمية، نسبة للإجراءات الصحية المُتّبعة.

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