محاولة إغتيال دبلوماسي بالسفارة الامريكية بالخرطوم

التاريخ: 23-أبريل-2020
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كشفت السفارة الامريكية في الخرطوم، عن تعرض احد دبلوماسيها لمحاولة اغتيال اليوم الخميس، باطلاق الرصاص عليه اثناء سيره قادما من السفارة لمقر اقامته بشارع الستين.
وقال موظف بالسفارة لشرطة الجريف غرب بحسب صحيفة آخر لحظة، إن الحوادث المرورية التي ارتكبها جاكوب سامسونج ناتجة عن محاولة اغتياله باطلاق الرصاص عليه من قبل مجهول اثناء سيره بشارع الستين مما أدى إلى تحطم زجاج السيارة وانحرافها لتصطدم بثلاث سيارات ومنزل.
ونقل محرر أخبار الحوادث الصحفي طارق عبدالله عن أن مواطنين بحي الجريف قد اوقفوا الدبلوماسي بعد دهسه لثلاث سيارات اثناء سيره بالطريق بعد فشله السيطرة على قيادة سيارته التي توقفت بعد اصطدامها بمنزل اسرة.
وقال موظف السفارة ان تلك الحوادث التي ارتكبها ناتجة من اطلاق الرصاص عليه ودونت الشرطة بلاغا بالشروع في القتل واحالة الدبلوماسي لشرطة المرور التي دونت ضده بلاغات مرورية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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