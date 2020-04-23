ضبط أرز فاسد على متن ثلاث شاحنات متجهة إلى العاصمة

التاريخ: 23-أبريل-2020
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تمكنت شرطة المباحث المركزية بولاية البحر الأحمر، بالتنسيق مع المباحث المركزية الخرطوم ومباحث التموين، من ضبط شاحنات تحمل أرزا فاسدا وغير مطابق للمواصفات.
وأكد المكتب الصحفي للشرطة، أن مباحث التموين الخرطوم، ألقت القبض على شاحنة محملة بأطنان من الأرز الفاسد قادمة من بورتسودان أثناء تفريق حمولتها.
ووجه مدير إدارة المباحث بتشكيل فريق ميداني بقيادة ضابط لضبط أي كمية من الأرز الفاسد بالولاية، وشرع الفريق بحسب صحيفة السودانى في جمع المعلومات، حيث توافرت معلومات تفيد بقيام ثلاث شاحنات بتحميل أرز فاسد من أحد المخازن بالمنطقة الحرة ببورتسودان،
وبعد مجهود مقدر من الفريق تم ضبط ثلاث عربات محملة بستة آلاف جوال أرز وزن 20 كيلو جراما، وتم إرسال عينة من الأرز للفحص وجاءت النتيجة بعدم مطابقة العينة للمواصفات.
وتم فتح بلاغات جنائية في مواجهة المتهمين تحت المادة 82 من القانون الجنائي والمادة 26 من قانون المواصفات، توطئة لتقديمهم للمحاكمة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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