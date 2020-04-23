البحر الأحمر : إغلاق الحدود ومنع دخول كافة المركبات.

التاريخ: 23-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر والي البحر الاحمر المكلف لواء ركن حافظ التاج قراراً ولائياً باغلاق حدود الولاية مع الولايات الاخري وذلك في إطار التدابير الوقائية لمجابهة فايروس كورونا. Advertisements ونص القرار على منع دخول المركبات الخاصة والعامة، ويستثني بحسب صحيفة السودانى سيارات الإسعاف والشاحنات التي تحمل السلع الاستراتيجية، ولا يسمح بالدخول إلا للسائق والمساعد فقط وذلك بعد اجراء الكشف الطبي عليهما وتعقيم المركبة قبل دخول الولاية . الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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