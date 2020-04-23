التاريخ: 23-أبريل-2020
0 مشاهدة
تعرضت قوة عسكرية تتبع للقوات المسلحة السودانية لإعتداء مسلح من قبل مليشيا إثيوبية تتبع لمزارعين إثيوبيين عند تمشيطها لمنطقة خور زراف بالفشقة الصغرى، واستشهد أحد أفراد القوة السودانية وأصيب ثلاثة آخرون.
وقال مزارعون بالمنطقة بحسب صحيفة السوداني، إن منطقة خور زراف منطقة زراعية خصبة يوجد بها معسكر للجيش السوداني داخل الأراضي السودانية، وإن المليشيات الإثيوبية التي تتبع للمزارعين الإثيوبيين تنشط في المنطقة مع اقتراب فصل الخريف لزعزعة استقرار المزارعين السودانيين، وإن الانتشار الأخير للجيش السوداني أعاد الهدوء والاستقرار للمنطقة.
وكشفت اللواء ركن الطيب جعفر قائد الفرقة الثانية مشاة، على أحوال منطقة خور زراف برفقة العميد الركن محمد حامد قائد اللواء السادس دوكة، بعد عملية الاعتداء من المليشيات الإثيوبية.
وقال مواطنون بالقضارف، إنهم شاهدوا تحليقا لطائرات مقاتلة في سماء المدينة دون أن تتضح الوجهة التي توجهت إليها بعد عودتها للمدينة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا إثيوبية تعتدي على الجيش السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.