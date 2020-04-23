إغلاق جميع مداخل الجزيرة ومنع الحركة بين المحليات بالأحد

التاريخ: 23-أبريل-2020
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قررت ولاية الجزيرة اغلاق جميع مداخل الولاية ومنع الحركة بين محليات الولاية إبتداءً من يوم الأحد القادم 26 أبريل الجاري.
وأقر الإجتماع المشترك للجنة الأمن ولجنة الطؤاري الصحية بولاية الجزيرة صباح الخميس، برئاسة اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي الجزيرة المكلف التشدد في إغلاق كل مداخل الولاية.
شدد على الإلتزام بقفل الاسواق الساعة الواحدة ظهراً، ومنع الفريشة والباعة المتجولين، منعاً للإزدحام والتكدس، وتسيير العمل بأقل عدد من الموظفين والعمال بمؤسسات الدولة.
وبحسب صحيفة السوداني، أشاد الإجتماع بالكوادر الصحية، وأعضاء اللجنة الفنية لمجابهة فيروس كورونا الذين كرسوا علمهم وخبراتهم لحماية إنسان ولاية الجزيرة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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