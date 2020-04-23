قرار مرتقب برفع سقف السحب بالصرافات إلى 5 الآف جنيه يومياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية عمر عمرابي عن اتفاق بنك السودان المركزي واتحاد المصارف على رفع سقف السحب للنقود بالصرافات الآلية إلى 5الآف جنيه بعد إيقاف التعاملات مع الجمهور بالمصارف.

وتوقع عمرابي لـ(السوداني) صدور قرار من البنك المركزي برفع السقف خلال الساعات القادمة ليتم تهيئة الصرافات للسحب بواقع 5الآف يوميا.

وقال عمرابي ان بنك السودان المركزي وجه بتشغيل الصرافات كما أنه قام بتوفير السيولة الكافيه لتغذية الصرافات

وأضاف أن المركزي ليست لدية مشكلة في السيولة كما تم تحديد يومين لتغذية المصارف بشكل مستمر بالأوراق النقدية بما يكفي عمل الصرافات خلال الاسبوع.

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ونوه إلى مساع مع البنك المركزي والجهات المسؤولة لمعالجة مشكلة التصاديق والوقود للمصارف للتغذية حتى خلال ساعات الذروة مشيرا إلى أن رفع السقف يتطلب زيادة معدلات التغذية بالنقود

ولفت إلى توجيه بنك السودان المركزي أيضا بتفعيل نقاط البيع والاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها خاصة خلال الفترة الحاليةالمتعلقة بالحظر.

وأشار إلى ان عدد نقاط البيع في الخرطوم حوالي ٣٤ الف نقطة بيع يمكن أن تسهم كثيرا فى عمليات الشراء والتحويلات إلى جانب السحب والإيداع للتقود بالتعاملات مع التجار.

وشدد على أهمية حصول الشركات العاملة في نقاط البيغ أيضا على التصاديق اللازمة بالحركة والوقود لمعالجة مشكلات نقاط البيع الموزعه فى ولاية الخرطوم .

وفي سياق متصل أكد بعض موظفي البنوك بالخرطوم لـ(السوداني) الخميس، إستمرارية تغذية الصرافات الالية دون انقطاع وقال موظف تغذية ببنك امدرمان الوطني ان الصرافات لم تتوقف عن التغذية والمواطنين لم يستطيعوا الوصول اليها بسبب الحظر لذلك تتم التغذية في الفترة الصباحية بمبالغ كبيرة وتمكث لايام بماكينة الصراف.