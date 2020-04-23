22 حالة كورونا جديدة في السودان خلال 24 ساعة

الخميس 23 أبريل 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أعلن السودان اليوم الخميس ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 162.

Advertisements وأكدت الوزارة في بيان تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية. وأفادت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة ليقف عدد حالات الوفاة عند 13 فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 14. وفرضت العاصمة السودانية الخرطوم منذ 18 أبريل حظراً شاملاً للحد من انتشار فيروس كورونا.

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