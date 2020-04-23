الخميس 23 أبريل 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 تقرر إغلاق جميع مداخل ولاية الجزيرة ومنع الحركة بين محليات الولاية إبتداءً من يوم الأحد القادم 26 أبريل الجاري.

Advertisements وأقر الإجتماع المشترك للجنة الأمن ولجنة الطؤاري الصحية بولاية الجزيرة صباح اليوم برئاسة اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي الجزيرة المكلف التشدد في إغلاق كل مداخل الولاية. وكذلك أقر الاجتماع الإلتزام بقفل الاسواق الساعة الواحدة ظهراً، ومنع الفريشة والباعة المتجولين، منعاً للإزدحام والتكدس، وتسيير العمل بأقل عدد من الموظفين والعمال بمؤسسات الدولة. وأشاد الإجتماع بالكوادر الصحية، وأعضاء اللجنة الفنية لمجابهة فيروس كورونا الذين كرسوا علمهم وخبراتهم لحماية إنسان ولاية الجزيرة. .

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| قرار هام بشأن ولاية الجزيرة.. يطبق الأحد المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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