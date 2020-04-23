وزير الري يبحث مع إدارة المناقل والجزيرة إنجاح الموسم الصيفي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكدت اقسام الري بشرق وغرب المناقل وجنوب الجزيرة جاهزيتها للدخول في العروة الصيفية وأعلنت عن اكتمال عمليات صيانة الابواب والمنظمات المائية وتطهير الترع والقنوات بنسبة تفوق الـ٧٥ بالمئة وتفقد وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس يرافقه وكيل الوزارة ضو البيت عبد الرحمن سير الاستعدادات للعروة الصيفية بأقسام ٢٤ القرشي بالمناقل والبساتنة بقسم جنوب الجزيرة؛ وعقد عباس وضوالبيت لقاءات وصفت بالعاصفة مع رؤساء الاقسام ومديري الادارات ومهندسي الغيط ، وناقشا معهم انجع السبل للخروج بموسم صيفي ناجح ويتجاوز كل المشاكل والصعاب التي تواجه ادارة مياه الري بالكفاءة المطلوب ،اسوة بالموسم الشتوي غير المسبوق. واكد رؤساء الاقسام والادارات الشروع في عمليات الصيانة الصيفية للابواب والمنظمات المائية وتجفيف القنوات منذ مطلع ابريل؛ مشيرين الى اكتمال معظم عمليات الصيانة وان القليل المتبقي سيكتمل قبل بدء أنسياب المياه من خزان سنار في ٢٥ مايو المقبل، وتوقع مسؤولو الري في تلك الاقسام موسم صيفي افضل من الموسم الشتوي السابق نسبة للاستعدادات المبكرة ووجه وزير الري بعقد ورش مختصة للوصول الى حلول حول كيفية المحافظة على منشأت الري وحمايتها من التعدي الاربعاء المقبل بقسم ٢٤ القرشي بالمناقل والاسبوع الذي يليه في رئاسة اقسام جنوب الجزيرة بالبساتنة وجدد عباس اهتمام الوزارة بتحسين بيئة العمل وتحسين مرتبات العاملين ،بدوره اكد ضو البيت دعم الوزارة اللا محدود للعاملين والمهندسين في الاقسام الخارجية، والعمل على تحسين اوضاع العاملين. بينما اعلن مدير عمليات الري بمشوع الجزيرة قسم الله خلف الله، ان عمليات الصيانة الصيفية تسير بصورة اكثر من جيدة؛ وتوقع موسم صيفي بدون مشاكل نظرا للجهود المبذولة من كل العاملين ، واهتمام قيادات الوزارة لانجاح الموسم الصيفي.