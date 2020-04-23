شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، تعليقا على نجاح بلاده بإطلاق قمر اصطناعي عسكري، أن الحظر لن يتمكن من إبطاء حركة إيران، واعدا بالمزيد من المفاجآت.

وكتب في تغريدة عبر صفحته الخاصة على “تويتر”: “هناك مفاجآت جديدة في الطريق.. لا الحظر أو التهديد أو الترغيب السياسي يمكن أن يبطئوا حركة إيران في مسار تكريس مصالحها الوطنية. إنتاج القوة مستمر والاستفادة من المعارف الحديثة ستتواصل”. المادة السابقة تونس تعلن يوم غدا الجمعة 24 أبريل أول أيام شهر رمضان المقالة القادمة وزير الري يبحث مع إدارة المناقل والجزيرة إنجاح الموسم الصيفي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علي شمخاني بعد إطلاق القمر الاصطناعي الإيراني: “هناك مفاجآت جديدة بالطريق” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.