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أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس من البنك المركزي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

–حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس ، وجاءت علي النحو التالي:

العملة                شراء                بيع              متوسط

الدولار           55                 55.275                55.1375

الين الياباني              0.5104       0.513         0.5117

الجنيه الاسترليني       67.9936     68.3336     68.1636

الفرنك السويسري       56.6135     56.8966     56.755

الدولار الكندي           38.9133     39.1079     39.0106

كرونة السويدية          5.4542       5.4815       5.4678

الكرونة النرويجية       5.1481       5.1738       5.161

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الكرون الدنماركي       7.9855       8.0254       8.0055

الدينار الكويتي 175.4386  176.3158  175.8772

الريال السعودي         14.6187     14.6918     14.6552

الدرهم الاماراتي         14.9745     15.0494     15.0119

الريال القطري           15.1099     15.1854     15.1477

الدينار البحريني         145.5411  146.2688  145.905

ريال عماني   142.82       143.5341  143.1771

الوحدة النقدية لدول الكوميسا  74.7776     75.174       74.9758

الدولار الحسابي (مصر)4.6732    4.6823       4.6778

اليورو            59.5474     59.8451    59.6963

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