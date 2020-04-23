أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس من البنك المركزي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : –حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس ، وجاءت علي النحو التالي: العملة شراء بيع متوسط الدولار 55 55.275 55.1375 الين الياباني 0.5104 0.513 0.5117 الجنيه الاسترليني 67.9936 68.3336 68.1636 الفرنك السويسري 56.6135 56.8966 56.755 الدولار الكندي 38.9133 39.1079 39.0106 كرونة السويدية 5.4542 5.4815 5.4678 الكرونة النرويجية 5.1481 5.1738 5.161 Advertisements الكرون الدنماركي 7.9855 8.0254 8.0055 الدينار الكويتي 175.4386 176.3158 175.8772 الريال السعودي 14.6187 14.6918 14.6552 الدرهم الاماراتي 14.9745 15.0494 15.0119 الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477 الدينار البحريني 145.5411 146.2688 145.905 ريال عماني 142.82 143.5341 143.1771 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.174 74.9758 الدولار الحسابي (مصر)4.6732 4.6823 4.6778 اليورو 59.5474 59.8451 59.6963

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