بالصور..الإعلامية تسايبح خاطر تظهر في كامل أناقتها بعد ولادتها طفلها الثاني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ظهرت المذيعة السودانية البارزة بقناة الحدث تسابيح مبارك خاطر لأول مرة على السوشيال ميديا وذلك بعد أيام من انجابها لطفلها (هاشم) وهو مولودها الثاني بعد طفلتها الأولى (ماريا) من زوجها القيادي البارز بالحزب الإتحادي الديمقراطي ووزير الدولة بالاتصالات في حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير. وبحسب متابعات محرر كوش نيوز فقد جاء ظهور تسابيح في تدوينة نشرتها على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت فيها: (عن تجربة الأمومة للمرة الثانية كم كانت الشهور الماضية مع هذا الهاشم مزيجًا من إمتنان وسلام لا وهن فيه ولا تعب). وتابعت تدوبنتها التي تابعها الآلاف عبر عملاق مواقع التواصل: (جعلك الله صغيري مباركاً في الارض والسماء من عباده الصالحين تقياً ذاكرًا طيبًا قرة عين لنا وسندًا عضدا لأختك نورت حياتنا وأخذت كل ما تبقى من قلبي بعد ماريّا ووضعته بين يديك… اللهم احفظهما بحفظك واكرمهما بكرمك هما قطعة من قلبي فلا تريني فيهما مكروه وافتح لهما مغاليق الأمور وحفهما بعنايتك شكرا لكل الأمنيات الحلوة والصادقة والتي رغم التباعد قسرًا أشعرتني بقربكم وانا احتاجه حقاً). وختمت التدوينة بشكرها لزميلتها رفيدة ياسين التي وقفت معها في اللحظات التي مرت بها وقالت: (أما رفيدة ياسين فلا كلمة تصف ولا تعبير يوجز وثقنا سويا ً ما تمكنا منه للحظات حياتي الأغلى في اكثر الظروف استثناءًا مطارات مغلقة تباعد اجباري ووهن نفسي ،،،ما كان بين ١٧ ابريل و٢٠ ابريل اختصره بهنيئاً لي بك..اللّهم لك الحمد).