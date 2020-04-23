“الصحة العالمية” تصدم العالم: فيروس كورونا سيبقى معنا لفترة طويلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: صرح مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم غيبريسوس، أن فيروس كورونا المستجد “سيبقى معنا لفترة طويلة”.

وأوضح غيبريسوس أن “غالبية الدول لا تزال في المراحل الأولى من التصدي لفيروس كورونا المستجد، معتبرا أن غالبية سكان العالم هم عرضة للإصابة بكوفيد-19″، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وأضاف المدير العام في مؤتمر صحافي عبر الفيديو “لا يخطئن أحد، أمامنا طريق طويل، هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة”. المادة السابقة البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتصال ترامب وأمير قطر بشأن طالبان والعنف

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