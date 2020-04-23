البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتصال ترامب وأمير قطر بشأن طالبان والعنف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال بيان للبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد اتفقا في اتصال هاتفي اليوم على أهمية أن تخفض طالبان العنف في أفغانستان وتواصل المناقشات حول الإفراج عن السجناء.

وحسب “رويترز” ذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمير القطري الأمير تميم بن حمد آل ثاني اتفقا في مكالمة هاتفية اليوم الأربعاء على أهمية تقليص طالبان للعنف في أفغانستان.

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