واشنطن تهدد الصين وتطالبها بإغلاق هذه الأماكن للأبد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده “طالبت الصين بإغلاق أسواق الحيوانات البرية للأبد”، مشيراً إلى “وجود صلة بين تلك الأسواق وانتشار الأمراض الحيوانية المنشأ”.ش

وقال بومبيو: “نظراً للصلة القوية بين الحيوانات البرية المباعة بشكل غير قانوني في أسواق الحيوانات وبين الأمراض الحيوانية المنشأ، طالبت الولايات المتحدة جمهورية الصين الشعبية بإغلاق أسواق بيع الحيوانات البرية وكل الأسواق التي تبيع الحيوانات بشكل غير قانوني وللأبد”، وذلك حسب وكالة “رويترز”.

وكان بومبيو قال، خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، إن “الصين لا تفي بالتزاماتها الخاصة بالاتفاقات التي وقعت عليها مسبقا”، مطالبا إياها بتنفيذ الصفقات الخاصة بمهمات الحماية الشخصية، التي كان من المفترض تصديرها للولايات المتحدة الأمريكية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.