الأمين العام لـ”حزب الله” يحذر من التراخي في مواجهة فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذر الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني السيد حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، من التراخي في مواجهة فيروس كورونا.

ووفقا لموقع قناة “المنار”، قال نصر الله في كلمة له بمناسبة استقبال شهر رمضان، اليوم، إن “مواجهة فيروس كورونا واجبة والالتزام بالإجراءات واجب ووضعنا في لبنان جيد بفضل جهود الحكومة ووزارة الصحة والتزام الناس بالإجراءات ويجب الاستمرار بالالتزام وبالصبر نستطيع الانتصار على كورونا”.

وحذر الأمين العام لحزب الله من التراخي في مواجهة الفيروس القاتل.

وأضاف “في الأسابيع الماضية جرت في بعض البلدان استفتاءات حول الصوم في ظل كورونا ورأيت في بعض الأسئلة أن من يقف خلف من يسأل، يسعى إلى أن يحصل من المراجع الرسمية على فتوى بعدم الصوم هذا العام”.

وتابع “هذا أمر غير متاح وجاءت كل الفتاوى لتؤكد على أهمية فريضة الصيام”.

وحول إطعام المساكين، أكد أن “هذا العمل يجب أن يكون لوجه الله وذلك للحفاظ على كرامة العائلات”.

كما ناشد المواطنين بعدم التصوير عند تسليم أية مساعدات للفقراء والعائلات المحتاجة.