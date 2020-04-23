منظمة الصحة العالمية تحذر من “الخطر الأكبر”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذرت منظمة الصحة العالمية من الخطأ في تقدير خطورة أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، مشيرة إلى أنه لا يجب التهاون في التعامل مع الأزمة أو سوء تقدير خطورتها.

ذكر ذلك موقع “فرنسا 24″، مشيرا إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، تحدث، أمس الأربعاء، عن خطورة الأزمة وقال: “لا يخطئن أحد: أمامنا طريق طويل. هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة”.

ولفت الموقع إلى أن تصريحات مدير المنظمة التابعة للأمم المتحدة، هدفها التحذير من تراخي دولي في تطبيق الإجراءات الخاصة بمكافحة الفيروس، المسبب لمرض “كوفيد – 19″، الذي أودى بحياة نحو 180 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ولفت تيدروس أدهانوم إلى أن الخطر الأكبر، الذي يجب الحذر منه هو التهاون في تقدير خطورة الأزمة، التي تحولت لوباء عالمي، مضيفا: “العناصر الأولية تبين أن غالبية سكان العالم لا يزالون معرضين للإصابة بفيروس كورونا المستجد”.