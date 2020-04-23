انتصار قانوني لمسلمي هامبورغ.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كثيرة هى الدعوات البعيدة عن الحريات والحقوق الاساسية والتى ظلت تصدر من هنا وهناك بين الوقت والاخر تمنع المسلمات من ارتداء الحجاب فى المؤسسات التعليمية ومراكز العمل باوروبا ، والادهى من ذلك ان هذه الدعوات لاتقتصر فقط فى صدورها على بعض الجمعيات والشخصيات والاحزاب المتطرفة وانما تصدر احيانا من بعض المؤسسات الرسمية الأمر الذى يخالف الادعاء الاوروبى والغربى عموما بالحرص على الحريات وحماية الحقوق الاساسية للناس ، وقد إتضح مدى النفاق الغربى فى التعامل مع مثل هذه القضايا تحت ذرائع باطلة لا تقنع المنادين بها انفسهم ناهيك عن سواهم .

وكما ان هناك مؤسسات تمارس الظلم والخديعة وتخالف ركائز الاعلان العالمى لحقوق الانسان بمنعها المسلمات من التعبير عن هويتهن الثقافية وتعترض على ارتدائهن الحجاب ،وكما هناك مؤسسات تعمل بهذه المخالفات هناك ايضا مؤسسات حقوقية وعدلية وسياسية تنتصر للقيم وتلتزم بما تنص عليه الحقوق والمواثيق والمعاهدات التى تعطى لكل شخص الحق فى اعتقاد مايشاء والالتزام بمعتقده واظهار ما يدعوه إليه فكره ، ومن هذا الباب فان بعض المؤسسات رات ان من حق المسلمات فى الغرب ان يعبرن عن هويتهن الثقافية ويرتدين الحجاب وليس لاى جهة الحق فى الاعتراض عليهن أو منعهن من ذلك .

وفى هذا الصدد فقد خاضت المسلمات فى مدينة هامبورغ الالمانية معركة قانونية ضد قرار حظر ارتداء الطالبات المسلمات الحجاب فى المدارس الذى كانت هناك أحزاب يمينية تطالب به .

وكان مسؤولون فی ولایة “شمال الراين ـ وستفاليا”( North Rhine Westphalia)

قد حظروا إرتداء الحجاب للطالبات دون الـ 14 عاماً. وذلك فى العام 2018 ، ورفعت إحدی الطالبات المسلمات دعوی لإلغاء هذا التشریع المحلي وأدی ذلك الی إلغاء المحکمة لهذا التشریع.

فقد حکمت محکمة ألمانیة بإلغاء قانون حظر إرتداء الطالبات المسلمات الحجاب في المدارس بمدينة “هامبورغ” الألمانية ، وأصدرت المحکمة حکماً یلغی بموجبه قانون حظر الحجاب للطالبات المسلمات في مدارس مدينة “هامبورغ” الألمانية.

وقضت المحكمة بأنه لم يُسمح لمسؤولي المدارس بفرض مثل هذه القيود على الطالبات المسلمات بموجب القانون.

وبناء على ذلك ، أمرت محكمة هامبورغ بإلغاء حظر الحجاب على المدارس في المدينة من أجل احترام حق المسلمين في حرية الدين.

انه انتصار قانونى تسجله مسلمات هامبورغ ويبطلن به التغول على حقوقهن.