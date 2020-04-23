لمصلحة من يتم استهداف الجيش الابيض؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

العالم جميعه يقف اليوم مع الاطباء وعموم العاملين فى الحقل الصحى وهم يشكلون خط الدفاع الاول فى التصدى لوباء كورونا الذى حصد ارواح عشرات الالاف من الناس ، وأكثر مايخيف منه هذا الانتشار الواسع والعدوى السريعة جدا ، وفى السودان يعمل اطباؤنا وجميع الكوادر الصحية فى تضحية ونكران ذات للتخفيف من وطأة هذا المرض الخطير باعتباره يشكل تهديدا وجوديا للناس ، ونعلم جميعنا الظروف الصعبة التى يعمل فيها اطباؤنا والتركة المثقلة التى خلفها النظام البائد والتى اقعدت القطاعات الحيوية ومنعتها من اداء رسالتها ، ومن بين هذه القطاعات التى تعرضت لتخريب ممنهج هو القطاع الصحى الذى يقف وزيره ويعلن للشعب أنهم لايمتلكون معينات العمل من مستلزمات سلامة يحتاجها الاطباء أو احتياجات الفحص التى بها يتم العمل ، وهؤلاء الاطباء يعملون فى تضحية ونكران ذات ولابد ان يجدوا من كل فئات المجتمع العون والتشجبع والاشادة بهم والدعاء لهم .

لكننا بكل آسف سجلنا فى بلدنا هذه العديد من المخالفات مع الاطباء وهى كفيلة لوحدها بجعلهم يلتزمون منازلهم ولا يشكلون حضورا فى المستشفيات ولو فعلوا ذلك لما كانوا مطالبين بشيئ ، لكنهم والتزاما منهم بما يفرضه عليهم الضمير وتقتضيه الاخلاق واصلوا عملهم مع ابدائهم التذمر مما يجرى بحقهم حتى حدث التصرف المشين والمرفوض من بعض منسوبى الشرطة مع استشارى امراص النساء والتوليد مدير مستشفى الولادة بامدرمان الدكتور حامد المبشر الذى تعرض لاهانات بالغة ومعاملة قاسية فى احدى نقاط الارتكاز بكبرى النيل الأبيض صباح أمس الاربعاء وهو فى طريقه الى المستشفى اذ تم اقتياده كالمجرم الى داخل احد اقسام الشرطه وتمت مصادرة هاتفه ومنع من الاتصال بزملائه ثم فتح فيه بلاغ بواسطه ضابط الارتكاز واودع الحراسة.

وفي الوقت الذي تتضامن فيه شعوب العالم للقضاء على جائحة كورونا ، وبينما يعمل الجيش الأبيض بكل مكوناته لتقديم الخدمات الطبيه والتوجيه والتثقيف ، وفى ظروف بالغة الصعوبة للتصدي والعمل لإيقاف هذا الوباء الفتاك بامكانيات محدودة ومتواضعة يتعرض أطباء البلاد فى هذه اللحظات لخطر انتقال العدوى والعمل فى ظروف معقدة تواصل السلطات العسكريه عرقلة عملهم وتوقيفهم فى مناطق الارتكاز رغم التوجيهات الصادرة لاستثنائهم بالحركة أثناء فتره الحظر لمايقومون به من واجب مهنى كبير ومهم ، واليوم تتجاوز الشرطة كل التوجيهات وتعترض عليها وتعتقل احد كبار الاطباء فى تصرف لايمكن ان تقوم به جهة تراعى مصلحة البلد العليا ، ويدعو هذا السلوك الغريب من أفراد الشرطة الذين قاموا بهذا العمل وتحت اشراف الضابط المسؤول عنهم يدعو الى التساؤل عن الجهة صاحبة المصلحة فى اعاقة عمل الاطباء وتصديهم للوباء ، ومن الذى يهدف الى دفع الاطباء للبقاء فى منازلهم وترك الخطر يستشرى فى البلد ؟ الا يدعو هذا التصرف الى التوقف عنده والبحث عن من يقف وراءه اذ اننا لانقول ان الشرطة كجهاز ومنسوبيها كضباط وضباط صف وجنود ، لانقول أنهم يتعمدون الوصول الى دفع الاطباء لعدم العمل ، ومن الممكن ان يتصرف بعض منسوبى الشرطة بصورة خاطئة ، أو لايقدرون الظروف بشكل جيد فتصدر منهم أعمال منكرة لكنهم لايصرون عليها ولايذهبون فى إتجاه التصعيد كما فعلت هذه المجموعة ، لذا نرى لزاما على الجميع الإنتباه لما يحاك ضد البلد ، ولابد من معرفة الجهات التى تسعى لاستهداف الجيش الأبيض فربما كان هناك اصحاب غرض يريدون أحداث الخلل الكبير فى البلد .