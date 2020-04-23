مكتب الأطباء الموحد ينتقد المعاملة السيئة التي يتعرض لها الأطباء فـي نقاط الارتكاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتقد مكتب الاطباء الموحد تفاقم المشاكل التي يتعرض لها الاطباء من قبل القوات النظامية في محطات الوقود أو في نقاط الارتكاز التي تنتشر فيها القوات النظامية اثناء ساعات الحظر.

وقال المكتب الموحد إن إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد و ازدياد حالات الإصابة بفيروس الكورونا تتطلب أن تكون مقدرات الدولة وإمكانياتها تحت تصرف الكوادر الطبية إلا أن الأطباء لا يستطيعون التحرك دون إذن مكتوب فضلاً وجود أطباء وكوادر صحية في صفوف البترول لساعات طوال بينما الأولوية لغيرهم، بجانب وقوف عربات إسعاف في صفوف البترول لساعات طويلة أيضاً هذا بالاضافة الى الاعتداءات التي تحدث للكوادر الطبية أثناء تأدية أعمالهم في المستسفيات.

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