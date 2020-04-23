خبير إقتصادي : حميدتي قدم الكثير من أجل إستقرار الفترة الانتقالية

دعا الأستاذ أحمد حسن الخبير في العلاقات الدولية الي ضرورة تعزيز الثقة بين شركاء الفترة الانتقالية وصولاً الي تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

وقال حسن في تصريح صحفي بحسب صحيفة الوطن، أن الإشادة التي أطلقها وزير الصناعة مدني عباس مدني بشأن الدور الكبير للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة في معالجة الأزمة الاقتصادية من خلال ترؤسه للجنة العليا للطوارئ الاقتصادية والقرارات الشجاعة التي إتخذها والتي تسهم حل الضائقة المعيشية قال أنها شهادة حق لصالح الرجل واضاف قائلا ” حميدتي قدم الكثير من أجل إستقرار الفترة الانتقالية وينبغي على الجميع الإعتراف بذلك”.

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وأشار الخبير في العلاقات الدولية الي التصريحات المماثلة التي كان قد أطلقها بعض قادة قوى إعلان الحرية والتغيير إبان توقيع الوثيقة الدستورية ومنهم المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني ود. ابراهيم الأمين القيادي البارز بحزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي والتي أشادوا فيها بدور القائد في صون وحماية الثورة .

وأوضح حسن ان الانسجام والتناغم بين أطراف الحكم الانتقالى ضرورة ملحة لضمان إستقرار الفترة الانتقالية مشيرا الي الدور المتعاظم الذي ظل يلعبه القائد حمدان في معالجة كثير من التحديات التي واجهت المرحلة الانتقالية خلال الشهور الماضية منوها الى جهوده في إحداث تقدم في ملف السلام بجانب المساعدات التي قدمها للمتضررين جراء كارثة السيول والأمطار فضلا عن توجيهاته بتسيير عدد من القوافل الطبية للمساعدة في مجابهة فيروس كورونا ومنها القافلة التي وصلت إلى ولاية البحر الأحمر والتي وجدت إستحسانا وقبولا منقطع النظير من مواطني البحر الأحمر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)