انهاء أسطورة كبرى لشبكات مافيا تجارة المخدرات بولاية كسلا شرق السودان

انهت القوات المسلحة بولاية كسلا أسطورة كبرى شبكات مافيا تجارة المخدرات بشرق السودان وتمكنت شعبة الاستخبارات العسكرية باللواء ٤١ بقيادة الفرقة ١١مشاة من ضبط شحنة مخدر الشاشمندي معباءة داخل ٢٨جوال وقدرت قيمة المضبوطات بثلاثون مليار جنيه.

وأعلن والي كسلا اللواء محمود بابكر همد لدى وقوفه على الضبطية الضخمة بقيادة اللواء ٤١ بكسلا بحضور أعضاء لجنة امن الولاية بحسب صحيفة السوداني الدولية، أعلن الحرب علي تجار الممنوعات والمهربين والمخربين وقال همد علي المخربين أن يبحثوا لهم عن بلد غير السودان وأكد همد جاهزية القوات المسلحة والقوات المشتركة للتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات البلاد واصفا الانجاز بالكبير وغير المسبوق والمحفز للمضي قدما في ردع كافة أشكال التهريب بالولاية .

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وتابع بأن ضعاف النفوس من تجار المخدرات أرادوا تدمير عقول الشباب بتلك الكميات المهولة من المخدرات مؤكدا أن تماسك اللجنة الأمنية بالولاية كفيل بإحباط كل مخططات أعداء الوطن واضاف نقول للذين يشككون في المنظومة الأمنية ان الأجهزة النظامية بالولاية علي قلب رجل واحد ويكفي ماظلت تقدمه من إنجازات وتضحيات لينعم الوطن والمواطن بالأمن والسلام والاستقرار.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)