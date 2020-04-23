النيقرز ..تفلتات أمنية بصالحة غرب امدرمان

التاريخ: 23-أبريل-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة إشتكي عدد من مواطني منطقة صالحة جنوب غرب امدرمان من عمليات نهب وسلب تقوم بها عصابات النيقرز. Advertisements وقال شهود عيان بحسب صحيفة السوداني الدولية ان طريق الفجر المؤدى الي منطقة صالحة يشهد فى ساعات المساء عمليات سلب ونهب وقطع للطريق علي المشاة وسائقي السيارات وقال خالد حسين مواطن بالمنطقة ان هناك تفلتات امنيه تبدا منذ العصر وتستمر حتي صباح اليوم التالى وطالب السكان القوات النظاميه بالقيام بواجبها تجاه تلك التفلتات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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