تكوين 23 ألف لجنة زكاة بالسودان

كشف الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي أحمد عبد الله عن تكوين 23 ألف لجنة زكاة في جميع أحياء وقرى ومدن السودان.

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وأعلن لدى تدشينه برنامج رمضان 1441 هجرية لكل ولايات السودان بتكلفة 2.7 مليار جنيه بزيادة 150 ‰ عن العام المنصرم لعدد 1.7 ألف مستفيد بحسب صحيفة الجريدة، أعلن استهداف البرنامج لست محاور منها إطلاق سراح 1761 نزيل من كل سجون الولايات فيما بلغ دعم ولاية الجزيرة 3 مليون جنيه لمجابهة إنتشار فايروس كورونا فضلاً عن دعم منظمات المجتمع المدني وتوفير المعدات والاغذية ومياه الصحة لمراكز العزل.

من جهته اوضح أمين ديوان الزكاة بولاية الجزيرة الفاتح عبد الرؤوف أن جملة كلفة برنامج شهر رمضان في الولاية بلغت 285 مليون جنيه وتستهدف 77.632 مستفيد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)