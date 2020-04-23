وزارة التربية تكذب شائعة إقالة القراي وتؤكد على التغيير

كذبت وزارة التربية والتعليم عبر المكتب التنفيذي الوزاري في تصريح صحفي الشائعة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إقالة الدكتور عمر احمد القراي مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي.

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وأكد البيان أن الخبر الكذوب عار من الصحة تماماً ، وهو إمتداد للحملة الشعواء التي تشنها جهات معلومة ضد وزارة التربية والتعليم وضد د.القراي الوطني الغيور وأحد المفكرين السودانيين ، وأوضح البيان بحسب صحيفة الجريدة، أن وزارة التربية والتعليم تعلم جيداً من يقف وراء هذه الحملة ، وزاد هي جهات معلومة الهدف، ألمها ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من جهد لإصلاح الخراب الذي ألحقه النظام المباد بالعملية التعليمية ، كما ألمها وأقض مضجعها النهج العلمي الذي تنتهجه الوزارة لإزالة التمكين الفكري الذي دسته جماعة الإتجار بالدين وجماعة الهوس الديني في مناهج التعليم في بلادنا ، وكشف التصريح بأن هنالك ايضاً جماعة تقف خلف الحملة وهم مجموعة من أصحاب المصالح الذين تعطلت مصالحهم بسبب عزم الوزارة القيام بواجبها في طباعة الكتاب المدرسي بصورة تراعي احتياجات التلاميذ والطلاب ، وتوزيعه مجاناً لأبناء الشعب السوداني ، وأكد التصريح الصحفي بأن هذه الفلول المنقرضة لابد ان تعلم أن وزارة التربية والتعليم ماضية في مسيرة التغيير الجذري الذي بدأته ولن تتوقف حتى تجعل شعار الثورة (حرية ، سلام ، وعدالة ) واقعاً معاشاً في التعليم .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)