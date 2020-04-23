حركة الحلو: اتفاق الحكومة الانتقالية ومجموعة مالك عقار لايعنينا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت الحركة الشعبية ”شمال” ، قيادة عبد العزيز آدم الحلو، ان الاتفاق الذي تم إبرامه بين الحكومة الانتقالية ومجموعة (مالك عقار) ليست لها علاقة بها.

وطالبت سكرتارية الحركة بالنيل الأزرق جميع منسوبيها وعضويتها ”شباب، وطلاب، ومرأة“ بالإقليم وكافة السودان بعدم التعاطي والتعامل مع مجموعة (مالك عقار).

وأكد بيان للحركة بأن المفاوضات لا زالت مستمرة مع الحكومة الانتقالية لأجل الوصول الي اتفاقية تعالج جذور الأزمة السودانية وإزالة الغبن والتهميش الذي فرض على إقليمي جبال النوبة والنيل الأزرق وكافة أقاليم السودان.

هذا واستأنف وفدا الحكومة، والحركة الشعبية قيادة عقار (الثلاثاء) التفاوض حول الترتيبات الأمنية بحضور الوساطة من دولة الجنوب برئاسة ديو مطوك عبر الفيديو كونفرنس بتسهيل من الاتحاد الأوروبي.

ومنذ أشهر عدة، دخلت الحركة الشعبية بقيادة (الحلو) في مفاوضات سلام مع الحكومة الانتقالية السودانية في جوبا، وذلك في خطوة لوضع حد للحرب في المنطقتين ، غير ان المفاوضات تعثرت، على خلفية مطالبة الحركة، بتضمين علمانية الدولة في اتفاق السلام أو حق تقرير مصير المنطقتين .