عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 23 ابريل 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

مولانا عبدالقادر يستقيل من اللجنة القانونية للحرية والتغيير

حزب الأمة يجمد نشاطه في هياكل قوى الحرية والتغيير

اجتماع لمجلسي السيادة والوزراء يجيز عدداً من مشروعات القوانين

والي النيل الأبيض يصدر قرارات لدرء جائحة كورونا

اختصاصيو التوليد يهددون بالاضراب الشامل

مكتب الأطباء الموحد ينتقد المعاملة السيئة التي يتعرض لها الأطباء في نقاط الارتكاز

وزير الري يبحث مع ادارة المناقل والجزيرة انجاح الموسم الصيفي

تكوين 23 ألف لجنة زكاة بالسودان

وزارة التربية تكذب شائعة إقالة القراي وتؤكد على التغيير

السوداني الدولية

الأمة يجمد نشاطه رسميا ثقوب في جدار الحرية والتغيير

ضمن إجراءاتها الوقائية شرق دارفور تغلق بواباتها الرئيسية

خصصت بعض المحطات الخرطوم ..الوقود للطوارئ فقط

جنوب دارفور تواجه كورونا ب(63) الف دولار

السفارة السودانية بالقاهرة تكون (5) لجان لمتابعة أوضاع العالقين

منصب المعتمد اصبح من الماضي الحكم الاتحادي يلغي منصب المعتمد بجميع الولايات

الوطني المحلول يناشد منظمات المجتمع المدني التدخل لاطلاق سراح قادته

بدات باجزاء من بحري العاصمة القومية تتعقم

اقاربه تولوا غسله ثلاث قرى ب(القضارف) تشارك في تشييع ودفن متوفي ب(كورونا)

حملات لتعقيم العاصمة القومية

الجمعية السودانية للتوليد تدين الاعتداء علي مدير مستشفي الدايات

١٥٠٠جنية لجالون البنزين بالسوق السوداء

موظفو النظافة مركز جبرة يطالبون بسلة رمضان

طالبوا وزير الصحة بحلول عاجلة صفوف الوقود تعرقل عمل عشرات الأطباء بالمستشفيات

العاملون يتخوفون من انتقال العدوى إصابات ب(كورونا) وسط كوادر مركز عزل جبرة

أطباء يستغلون إذن المرور بتحويل سياراتهم لأجرة وترحال

٦٠ مليون جنيه من الزكاة لمكافحة (كورونا)

أخبار اليوم

مناوي في حوار مثير مع (أخبار اليوم) الإلكتروني

بيان عاجل من حزب الأمة القومي…. واخبار اليوم تنشر نصه

ارتفاع الإصابات المؤكدة بكوررنا إلى ١٤٠ إصابة من بينها ١٣ حالة وفاة

أمين ديوان الزكاة الإتحادي يعلن انطلاق برنامج شهر رمضان بالولايات بتكلفة تفوق 6، 2 ترليون جنيه

الوطن

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بالصور والمستندات (الوطن) تنشر هيكل الأجور الموحد للعام ٢٠٢٠م

“نتيجة سلبية” لفحص أحمد هارون لـ(كورونا)

قيادي بالحركة الشعبية : وزير الري انقاذي ويجب إقالته

تدشين مصنع للكمامات بالسودان

خادم الحرمين الشريفين يوافق على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين خمس تسليمات وتعليق دخول المصلين

السوداني

رئيس مجلس إدارة (السوداني) يحتسب المفكر الكبير الدكتور منصور خالد

مناوي: لم أدع لانفصال دارفور

مصادر لـ(السوداني): انتهاء أزمات الوقود والغاز والخبز والكهرباء قريبًا

(فطورك علينا) مبادرة لتوفير وجبة الإفطار للأسر المتضررة من الحظر الكامل

الأطباء لـ”السُلطات الحكومية”: هل هناك مخطط لنضرب عن العمل؟

الحالة 8 : حديثي عن “القرض” فسر في غير محله

النيل الأبيض تغلق الحدود مع الولايات المجاورة درء لكورونا

النيل الدولية

اجراء تعديلات على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو

(5) حالات اشتباه جديدة بكورونا

قرار ينهي العمل بمنصب المعتمد بجميع الولايات

ضبط حشيش بـ(30) مليون جنيه بكسلا