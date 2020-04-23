تغريدة لقيادي بـ”قوى الحرية والتغيير تثير التساؤلات” حول القوى السياسية “العديدة” الداعمة لانقلاب

التاريخ: 23-أبريل-2020
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أثارت تغريدة للقيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف المعروف ب “خالد سلك” تساؤلات واسعة في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول القوى السياسية العديدة الداعمة للانقلاب، والتي أرجعوها من داخل الحرية والتغيير.
و ألمح “سلك” في تغريدة له على حسابه بتويتر، مساء الأربعاء، إلى انقلاب تدعمه قوى سياسية عديدة بوعي أو بدونه، وقد فتحت عبارة انقلاب تدعمه (قوى عديدة) الباب واسعاً للتكهنات.
وكان “سلك” قد غرد في معرض تأكيده بحسب صحيفة السوداني، ببقاء حزبه داخل تحالف ميثاق الحرية والتغيير ” (المؤتمر السوداني باقٍ في الحرية والتغيير وداعم للحكومة الانتقالية .. سنمضي في هذا الطريق حتى يكتب لثورتنا النجاح أو نذهب للمشانق عبر الانقلاب الذي تخدمه قوى عديدة بوعي أو بدونه).
وفي الأثناء أعلن حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي، الأربعاء، على نحو مفاجىء تجميد أنشطته في كافة هياكل ائتلاف قوى “إعلان الحرية والتغيير”، ودعا إلى مؤتمر تأسيسي لقوى الثورة لإصلاح هياكل الفترة الانتقالية.
وقال الحزب، في بيان له: “هناك عيوب أساسية ظهرت في أداء مهام الحكم الانتقالي في السودان، منها اضطراب مواقف القيادة السياسية لقوى الحرية والتغيير، واختلاف في اختصاصات مؤسسات الانتقال وتجاوز الوثيقة الدستورية، التي تقف عليها كل ترتيبات الفترة الانتقالية.
واستطرد: “إذا استجاب حلفاؤنا لهذا الطلب، في ظرف أسبوعين، نلتقي في المؤتمر التأسيسي، للاتفاق على الإصلاح الجذري المنشود”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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