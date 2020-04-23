أطباء يستغلون إذن المرور بتحويل سياراتهم لأجرة وترحال

کشفت متابعات، عن استخدام أطباء لاذونات تصریح المرور للعمل في ترحال وأجرة سياراتهم أثناء ساعات الحظر، مستفیدین من الاذونات التي خصتهم بها اللجنة العلیا لمکافحة کورونا.

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واشارات المتابعات بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أن الأطباء یغلقون عیاداتهم ویتجهون للعمل في ترحال بسبب ارتفاع اسعار المشوار بعد الحظر الی ٤ اضعاف التعرفة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)