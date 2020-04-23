ضمن إجراءاتها الوقائية شرق دارفور تغلق بواباتها الرئيسية

أعلنت حكومة ولاية شرق دارفور في إجتماعها المشترك الذي ضم لجنة أمن الولاية و القطاع الصحي عن قفل البوابات الرئيسية لرئاسة الولاية و منع السفر من و إلى الولاية و الولايات الأخرى.

وقال الوالى بالإنابة اللواء شرطة حقوقي أحمد طاهر عثمان مدير الشرطة بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن الإجتماع قرر تجهيز المعمل الخاص بفحص الحالات المشتبه و تجهيز العنابر بجانب تحديد الكوادر الطبية التي تتعامل مع الحالات المحتملة حدوثها ؛ كما أقر الإجتماع المنعقد في الساعات الأولى من صباح (إلاربعاء) بضرورة خضوع أصحاب مركبات النقل القادمة من ولاية الخرطوم للفحص للتأكد من سلامتهم من الداء ؛ و شدد طاهر على الإستمرار في منع التجمعات و قفل محلات الشيشة؛ مع ضرورة الإلتزام بساعات حظر التجوال ضمن الإجراءات الإحترازية في ظل الإرتفاع المتواصل لعدد الإصابات بالعاصمة الإتحادية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)