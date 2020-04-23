أعلنت حكومة ولاية شرق دارفور في إجتماعها المشترك الذي ضم لجنة أمن الولاية و القطاع الصحي عن قفل البوابات الرئيسية لرئاسة الولاية و منع السفر من و إلى الولاية و الولايات الأخرى.
وقال الوالى بالإنابة اللواء شرطة حقوقي أحمد طاهر عثمان مدير الشرطة بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن الإجتماع قرر تجهيز المعمل الخاص بفحص الحالات المشتبه و تجهيز العنابر بجانب تحديد الكوادر الطبية التي تتعامل مع الحالات المحتملة حدوثها ؛ كما أقر الإجتماع المنعقد في الساعات الأولى من صباح (إلاربعاء) بضرورة خضوع أصحاب مركبات النقل القادمة من ولاية الخرطوم للفحص للتأكد من سلامتهم من الداء ؛ و شدد طاهر على الإستمرار في منع التجمعات و قفل محلات الشيشة؛ مع ضرورة الإلتزام بساعات حظر التجوال ضمن الإجراءات الإحترازية في ظل الإرتفاع المتواصل لعدد الإصابات بالعاصمة الإتحادية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر ضمن إجراءاتها الوقائية شرق دارفور تغلق بواباتها الرئيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.