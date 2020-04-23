أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس 23 ابريل 2020م

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قيادي بقحت: الانقلاب القادم سيذهب بنا للمشانق وناشط: قريبا ستشرفون كوبر مع البشير وعصابته ونرتاح منكم والكيزان

الاجتماع المشترك لمجلسى السيادة والوزراء يجيز مشروعات قوانين

خالد سلك: المؤتمر السوداني باق في الحرية وداعم للحكومة

الأمة القومي يجمد نشاطه بقوى التغيير ويرهن العودة بالمصادقة على رؤيته لعقد اجتماعي جديد

بسبب الخلافات.. حزب الأمة القومي ينسحب من تحالف الحرية والتغيير

حزب الأمة يتوقع انفجار الأوضاع في بعض الولايات في هذه … الحالة

انطلاق آلية الحوكمة المشتركة بين منظومة الصناعات الدفاعية والجهاز التنفيذي للدولة

السودان: مفاجأة .. حزب الأمة يجمد عضويته في الحرية والتغيير

السودان: تفاصيل اجتماع مهم للبرهان وحمدوك وحميدتي مع منظومة الصناعات الدفاعية

لسنا نادمون علي مشاركة الاسلامين ووزراءنا خرجو( نضاف)

بعد مغادرته لتحالف قحت اجتماع عاجل لنداء السودان

الداخلية السعودية تطلق مبادرة لعودة المقيمين حاملي التأشيرات

‏مناوي: لم أدع لانفصال دارفور

الأطباء لـ”السُلطات الحكومية”: هل هناك مخطط لنضرب عن العمل؟

تركيا تجلي رعاياها من السودان

الخرطوم تستنكر حادثة إطلاق النار والقتل الجماعي في كندا

مجلس الوزراء يوجه بالمزيد من الدعم لـ”الجيش الأبيض “

حركة عبد الواحد: “الجبهة الثورية” جسم اسفيري لا وجود له في الواقع

النيل الأبيض تغلق الحدود مع الولايات المجاورة درء لكورونا

قرار ينهي العمل بمنصب المعتمد بجميع الولايات

قرار ينهي العمل بمنصب المعتمد بجميع المحليات بالولايات

*إتحاد أصحاب البصات السفرية وغرف النقل يدعو منسوبيه للتقيد بساعات الحظر ..*

النائب العام…. اكتمال كل اوراق السجون

جهة خفية وراء إعادة (دسيس مان)إلي السجن للتأديب.. والعفو العام شمله

حقيقة اقالة مدير المركز القومي للمناهج د.عمر القراي من منصبه

تجمـع العاملين بهيئة مياه ولاية الجزيرة يهدد بالاضراب

صلاح مناع يدعو لوقف تحسين الاراضي الزراعية

حقيقة تسلم حميدتي لمخطط العاصمة الإدارية الجديدة

الخرطوم(أخبار الخليج 365)