الوطني المحلول يناشد منظمات المجتمع المدني التدخل لاطلاق سراح قادته

التاريخ: 23-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة ناشد حزب المؤتمر الوطني المحلول منظمات حقوق الإنسان والمجتمع التدخل العاجل لمخاطبة السلطات الحكومية لاطلاق سراح قياداته أو تحويلهم إلى الإقامة الجبرية والحجر المنزلي. Advertisements وحذر الوطني السلطات بحسب صحيفة السوداني الدولية، من تبعات ما قد يحدث نتجية الإهمال والتماطل المقصود تجاه قيادته. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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