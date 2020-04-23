الهندي عز الدين: حزب الامة يشرع في حل الحكومة المحترقة وتشكيل أخرى بالتحالف مع (..) وسلك يرد عليه: هذه أمنيات الكيزان

قال الكاتب الصحفي رئيس مجلس إدارة صحيفة المجهر السودانية الأستاذ الهندي عز الدين (السبب الأساسي لتجميد حزب الأمة القومي عضويته في قحت هو رفض حلفائه منحه حصة أكبر في قائمة الولاة ال18) .

وأضاف الهندي في تغريدته التي نشرها مساء الأربعاء على حسابه بموقع تويتر (هذا الرفض دفع الحزب لتفعيل الخطة (ب) ، وهي الشروع في حل الحكومة المحترقة وتشكيل أخرى بالتحالف مع حزب المؤتمر السوداني والمكون العسكري في مجلس السيادة وبعض الحركات المسلحة) .

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وبحسب متابعة أخبار الخليج 365 رد القيادي بحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف الشهير بخالد سلك على الهندي عز الدين وكتب (‫الهندي عزالدين لا يستحق إضاعة حرف في الرد عليه .. هذه التغريدة نموذج على أمنيات الكيزان في العودة بالشباك بعد أن طردهم الشعب بالباب. المؤتمر السوداني باقي في الحرية والتغيير وداعم للحكومة الانتقالية .. سنمضي في هذا الطريق حتى يكتب لثورتنا النجاح أو نذهب للمشانق عبر الانقلاب الذي تخدمه قوى عديدة بوعي أو بدونه‬).

وأضاف شخص اخر رداً على تغريدة الهندي (الصادق المهدي رجل المصالح.. اينما وجد مصلحته باع جمهوره وقضيته اعتقد هناك شي بينه وبين حميدتي يحاك في الخفاء)

وكتب أخر ردا على الهندي (اتمنى ان لا تكون عقلية باقي الاحزاب مثل حزب الامة إن يحصلوا على أكبر قدر من الكراسي وإن كان بدون كفاءة فاننا بهذا سنكون في صراع سلطوي لا يدرى أين نهايته).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)