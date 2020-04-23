شاهد بالفيديو.. الحسناء لوشي تضرب بشائعات حازم حلمي عرض الحائط وترقص وتتمايل وتغني بمزاج عالي (سمح وحلو مافي جد منو)

أثبتت الإعلامية السودانية الشهيرة آلاء المبارك لكل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً مطلقي الشائعات أنها قوية أمام الحملات الشرسة والشائعات التي تنسب لها, وذلك بعدم تأثرها بما يكتب حولها.

ولم تختفي لوشي الملقبة بحسناء الإعلام السوداني عن السوشيال ميديا منذ انتشار الشائعة التي انطلقت في وقت سابق وتم اتهامها خلالها بالظهور مع الإعلامي الآخر حازم حلمي في مقطع صوتي فاضح.

ولم تشغل الشائعة العنيفة بال لوشي التي اكتفت خلال نفيها للشائعة بجملة (ما بتعرفوا صوتي؟) حيث لم تطرق لها مرة أخرى على الإطلاق عكس بعض النجوم الذين تهزهم الشائعات وتوثر حتى على كتاباتهم ومزاجهم لفترات طويلة,

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد داومت لوشي خلال الفترة الماضية على نشر مقاطع فيديو ترفيهية عبر تطبيق (تيك توك) تظهر من خلالها وهي تقلد حركات الممثلين والمطربين.

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ونشرت نجمة السوشيال ميديا الشهيرة مؤخراً فيديو وهي داخل منزلها وترقص وتتمايل مع أغنية الفنان الشاب محمد الفحيل (سمح وحلو), وحقق المقطع الذي رصده محرر أخبار الخليج 365 أعلى نسبة مشاهدات فاقت ال 3 ألف مشاهدة, مصحوب بمئات التعليقات التي تشيد بعدم اهتمامها بما يكتب عنها من شائعات وانتقادات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)