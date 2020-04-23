التاريخ: 23-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلنت وزارة الصحة الإتحادية السودانية فجر يوم الخميس، عن تسجيل (٢٢) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وذلك حسب التقارير الوبائية ليوم الأربعاء الموافق ٢٢/ أبريل/٢٠٢٠م . وأضافت الوزارة في تعميم صحفي تلقت أخبار الخليج 365 نسخة منه (علمآ بأن الحالات الجديدة قد سجلت في ولاية الخرطوم وأن معظم الحالات مخالطة لحالات مؤكدة .و هذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الي (162) حالة، متضمنة (١٣) وفاة.يتلقي المرضي الرعاية الطبية اللازمة هذا وقد بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء (١٤) حالة). الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان مع فجر الخميس يعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.