قيادي بقحت: الانقلاب القادم سيذهب بنا للمشانق وناشط: قريبا ستشرفون كوبر مع البشير وعصابته ونرتاح منكم والكيزان

توقع الناشط محمد حسن بوشي في حال حدوث تغيير جديد في السودان عبر إنقلاب فإن النظام الجديد سيذيقهم الذل، وقال أن الشعب السوداني كره الحرية والتغيير وأصبح يحتقرها، وأضاف بوشي نحن سقطنا في نظر الشعب السوداني، ونحس بتأنيب ضمير بعد إسقاط البشير.

وكتب القيادي بالحرية والتغيير وحزب المؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف “خالد سلك” مساء الأربعاء على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 (المؤتمر السوداني باقي في الحرية والتغيير وداعم للحكومة الانتقالية .. سنمضي في هذا الطريق حتى يكتب لثورتنا النجاح أو نذهب للمشانق عبر الانقلاب الذي تخدمه قوى عديدة بوعي أو بدونه‬).

وعلق أحد النشطاء على تدوينة خالد سلك (ما تخاف يا خالد وبطل الجرسة مافي زول حيعدمكم لكن قريبا ستشرفون سجن كوبر مع البشير ومجموعته، ونكون إرتحنا منكم أنتم والكيزان، ما فعلتوه أنتم في عام من تدمير للسودان تستحقون عليه أقسى العقوبات، بس ما بتصل لدرجة المشانق).

وأثار تجميد حزب الأمة السوداني بقيادة المام الصادق المهدي نشاطه في قوى الحرية والتغيير يوم الأربعاء موجة من التكهنات في الشارع السوداني.

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ووصف حزب الأمة القومي في بيانه الحكومة بأنها فاشلة ومستفزة وأوصلت البلاد إلى مشارف هاوية، وأشار لاحتقان الظروف في البلاد.

وتتوقع خبراء ومراقبون أن الجيش السوداني لن يتحرك إلا عندما تقول تقاريره الإستخباراتية، أن الممانعة الشعبية لاسقاط هذه الحكومة بالقوة لم تعد موجودة، وتوقعوا أن يتكرر المشهد المصري كما فعل السيسي في السودان، وذلك أن تطلب قيادة الجيش تفويض من الشعب فإذا خرج الشعب بالملايين حينها يضطر الجيش لإستلام السلطة لفترة إنتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)