تسجيل 22  إصابة جديدة بفيروس كورونا بالسودان 

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الخميس 23 أبريل 2020
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الخرطوم-محمد أمين
اعلنت وزارة الصحة الإتحادية تسجيل (٢٢) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي الى ١٦٢، متضمنة (13) وفاة.
وذكر تعميم صحافي أن الحالات الجديدة سجلت في ولاية الخرطوم و أن معظم الحالات مخالطة لحالات مؤكدة.
وافادت الوزارة ان المرضي يتلقون الرعاية الطبية اللازمة،فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء(14) حالة.
وشددت وزارة الصحة الاتحادية علي أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات الاشتباة.
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