الشرطة السودانية تؤكد أنها لم ولن تكون خصما لأي فصيل في الدولة أو المجتمع

اكدت الشرطة السودانية أنها لم ولن تكون خصما لأي فصيل في الدولة أو المجتمع، وتبذل قصارى جهدها لتنوير منسوبيها بضرورة الالتزام بحسن التصرف والمعاملة ومحاسبة المقصرين بكل حسم.

وقالت الشرطة في بيان صحفي صدر مساء الأربعاء انها تعتز بشراكة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتعتز بأن من بين مكوناتها إدارة عامة للخدمات الطبية بها آلاف الكوادر الطبية التي تفتخر بها .

وفيما يلي تورد (وكالة السودان للأنباء) نص البيان :

بيان صحفي

في ظل الأوضاع الحالية وجائحة كورونا التي تمر بها البلاد والتي فرضت حظر التجول (الصحى) الكامل بالبلاد، تؤكد الشرطة السودانية أنها لم ولن تكون خصما لأي فصيل في الدولة أو المجتمع، وتبذل قصارى جهدها لتنوير منسوبيها بضرورة الالتزام بحسن التصرف والمعاملة ومحاسبة المقصرين بكل حسم.

تعتز الشرطة السودانية بشراكة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتعتز بأن من بين مكوناتها إدارة عامة للخدمات الطبية بها آلاف الكوادر الطبية التي تفتخر بها .

في ظل هذه الأوضاع فإن العدو أكبر من أن يختزل في حادثة مع الإيمان القاطع بضرورة الإستفادة من الإيجابيات والسلبيات لتقويم الأداء ويحق للجميع اللجوء الى باب التقاضى وهو مكفول لكل من يرى الإجحاف والخطأ فى حقه والمحاسبة الإدارية كذلك متاحة ولا كبير على المحاسبة عند الخطأ .

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كما ننوه كل العاملين بالحقل الطبى خلال هذه الظروف الاستثنائية بضرورة حمل الأوراق الثبوتية أو بطاقات المهنة الصادرة من الجهات المختصة، ونؤكد على توجيهات وزارة الداخلية وقيادة الشرطة بالمرونة في التعامل بروح القانون مع الكوادر الصحية.

التحية نرفعها لجيشنا الأبيض على امتداد الوطن.

عاجل الشفاء للمرضى

رفع الله البلاء وحفظ البلاد والعباد

لواء شرطة حقوقي د. عمر عبد الماجد بشير

الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية.