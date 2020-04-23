مفاجأة داوية في أسعار الدولار

الخليج 365 : سجلت أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى انخفاضاً كبيراً خلال تعاملات الاربعاء. وتم تداول الدولار بـ (113) جنيهاً بدلاً عن (115) جنيهاً ليوم الثلاثاء. وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبيأن الدولار يواصل المفاجآت بهبوطه لليوم السادس على التوالي أمام الجنيه السوداني، لعدة أسباب أبرزها انحسار حركة المواطنين بصورة كبيرة بعد الحظر الشامل الذي فرضته الحكومة للسيطرة على وباء كورونا، إلى جانب اغلاق الموانئ الجوية والبرية والبحرية. وبحسب أحد التجار فإنه تم تداول الريال السعودي بـ (30) جنيهاً، وانخفض سعر الدرهم الإماراتي إلى (31) جنيهاً، اليورو (125) جنيه، الجنيه الاسترليني (139) جنيهاً، الدينار الكويتي (243) جنيهاً، الجنيه المصري (5) جنيهات، الريال القطري (30) جنيهاً. المادة السابقة مساهمات وطنيه من وكلاء الانسانيه !!.. بقلم معتصم محمود المقالة القادمة شاهد بالفيديو: الناشط عثمان ذو النون يكسر الحظر….

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