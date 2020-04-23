مساهمات وطنيه من وكلاء الانسانيه !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? وكلاء شركة زين قدموا لوزارة الصحه الولائيه دعم عيني لمكافحة كورونا تجاوزت قيمته المليار جنيه .

▪️معينات طبيه كانت الوزاره في امس الحاجه اليها لمواجهه الجائحه الاخطر على البشريه .

▪️وكلاء زين اختاروا ان تكون مساهمتم في حماية الكوادر الطبيه العامله في مجال المكافحه فكان الدعم بالملابس الواقيه بالكامل للمئات من الاطباء والممرضين فضلاً عن وقاية الوجهه لست الف عنصر طبي .

▪️وزارة الصحه اشادت بالدعم المميز وشكرت وكلاء زين الذين ينشطون في المساهمات الوطنيه ويبعثون برسائل ايجابيه لوكلاء بقية شركات الاتصالات .

???? افضل مهاجم سوداني قال (المريخ فاوضني والهلال لا) !!

▪️من يكسب مزمل كسب التسجيلات يا كاردينال .

▪️افضل لاعبين بالممتاز خارج القلعة الزرقاء هم ، ابراهيم النسور (التبلدي) ، بخيت خميس (السلاطين)

الجقر (الاكسبريس) ، حسن متوكل (السعوديه) فضلاً عن ياسر مزمل .

???? جاء في الاخبار ان النور باشري اعلن عن مشروع شراكه بين السوكرتا والدعم السريع .

▪️حديث باشري يؤكد ما ذكرناه سابقاً من ان حديث الرجل عن استقالته مجرد وهمه .

▪️الاستقاله ادب لا يجيده صغار الاداريين .

???? عباس الحافظ الهرم الرياضي الامدرماني الكبير في حاجه لعمليه عاجله وقد تدافع الوسط الرياضي للمساهمه التي ينسقها خالد ليمونه .

▪️ليمونه وكفاح بالاذاعه الرياضه الساعه الواحده للحديث عن عملية الحافظ مع الاعلامي المتميز عمر عطيه .

???????? تشكراتي للزميل مزمل يعقوب على كلماته الطيبات بحقي .

▪️اختلفنا مع مزمل كثيراً لكن الاحترام بيننا يظل قائماً كونه قلم هلالي لا يمكن تجاوزه .

???????? كلام سياسه .

▪️كما الثعابين يحاول زواحف السودان تغيير جلودهم فباتوا يتكلمون عن المعاناة والجوع بل ويخرجون في تظاهرات باسم الجوع ???? !!

▪️تخلوا عن مفرداتهم السابقه فــ (الجوع) لم يعد (فجوه غذائيه) تماماً كالكوليرا التي لم تعد اسهال مائي !!

▪️الكيزان يغيرون جلودهم لكن الشعب واعي .

▪️شعب من صف الرغيف يرسل عبر الموبايل دعمه لحكومة الثوره .

▪️مهما طالت المعاناه واستطالت الصفوف فلن نتمنى ابداً عودة نظام بدأ عهده بقتل الطبيب علي فضل بثقب راسه بمسمار وانهي حكمه بقتل معلم بخازوق دبري .

▪️جوع ابدي ولا خازوق دبري .