دبابيس.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** الله يلعنك يا الكروونأ …هسي جماهير المريخ كانت احتفلت بالدوري الممتاز وكأس السودان وكان انتهينا من فيلم نهاية الموسم …وجماهير الهلال كان غارقة في العياط

** يقع الاتحاد العام في اكبر خطأ اذا أعلن إلغاء الموسم وتوج الهلال بطلا للدوري الممتاز دون وجه حق

** صحيح أن الهلال متصدر ولكن هذا لا يعني تتويجه بطلا وهنالك متسع من الوقت ويمكن إنهاء الموسم حتي بعد نهاية يونيو وما في استعجال يا سيد باني وإذا عجزتم عن إكمال الموسم يمكن إقامة دورة رباعية بنظام الدوري من دورة واحدة بين الأندية التي تحتل المراكز الأربعة الأولي لتحديد البطل والبحث عن حل لاندية الهبوط والصعود للدرجة الممتازة .

** اعلام الهلال وبعضا من لاعبيه يروج لحكاية تتويج الهلال بطلا للدوري والهلال كان أسوأ الفرق فنيا ومتصدر بالحظ وحاجات تانية مانعاني

** هلال الابيض لديه طموح باحراز بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم فلا تقتلوا طموحه بقرار ظالم وهو فنيا افضل من المريخ والهلال

** نهنئ خالد هيدان مدرب هلال الابيض باختياره افضل مدرب في الدورة الأولي للدوري الممتاز ونشيد بقرار مجلس إدارة النادي بالتمسك بهيدان حتي نهاية الموسم وما بعده

** الأخ ميسر مجذوب المنسق الإعلامي لنادي المريخ سابقا كشف حقائق مدهشة عن مخالصة المحترف السابق كوفي وأكد أن كوفي تسلم ١٠ ألف دولار من ٣٠ ألف دولار وتسأل اين ذهب باقي المبلغ وتحدث ميسر أيضا عن مخالصة المحترف التوجلي نداو كوكو وحديثه يوحي بأن هنالك تلاعبا قد حدث وان المسألة اكبر من ضياع الورقة الاصلية للمخالصة .

** قطعا هنالك المستفيدون من المريخ الذين حصلوا علي آلاف الدولارات دون وجه حق ولك الله يا مريخ

** الان أمامنا قضية الدكاكين وبيع كأس الذهب والجماهير تريد أن تعرف الحقائق كاملة

** يا سلام علي النجم الكبير احمد حامد التش وهو يتمسك بالمريخ ويرفض عرض الهلال والان جماهير المريخ في شوق شديد لمعانقة التش والتصفيق له ولكن يبقي السؤال هل يستطيع مجلس الفشل أن يدفع للتش ما يريده اذا لم يغادر للاحتراف خارجيا

** الكابتن الكبير هيثم مصطفي تحول إلي ناشط سياسي قبل ثورة ديسمبر وما بعدها ورفد الثوار بمقالات ساخنة كان آخرها مقال انتقد فيه حكومة حمدوك بعنف وايضا ناشد الدولة امس بدعم الأطباء وتسهيل مهامهم في محاربة مرض كورونا

وكذلك ظهر في التظاهرات من قبل

** هيثم مصطفي النجم الكبير اللامع في كرة القدم هل يصبح نجما سياسيا .علي طريقة جورج ويا وعببدي بيلية وغيرهم من الذين أصبحوا زعماء سياسيين في بلدانهم

Advertisements

** اكرر القول هنا أن فوز اشرف الكاردينال بانتخابات الهلال مسألة وقت

** الهلالابي الكبير المثير للجدل في طريقه .لأرض الوطن بعد عودة حركة الطيران

** في المانيا عاودة الأندية التدريبات وكذلك في اسبانيا وفي السودان الشائعات لا تتوقف حول كورونا

** الفريق حميدتي رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية خطي خطوات قوية لمعالجة كل المشكلات ..وقلوبنا معه

** نحن مع اي فرد يعمل لمصلحة هذا الوطن ورفع المعاناة عن كاهل المواطن

** واحد من البعام يسيئ لنا في كل يوم وقد قمت بحظره ولكنه يتمادي

** الحمد للله اننا عايشنا عصر محمد وردي ومحجوب شريف وعمر الطيب الدوش وكمال عبدالوهاب وعبدالله الطيب والطيب صالح

وصافحنا الزعيم الأزهري

** واحد من الاغبياء سألني امس ..من هو فنان السودان الأول

** في شهر رمضان المعظم كل الفضائيات مشغولة بالغناء والمسلسلات وعايزين كورونا تمشي

** غلطة كانت غرامي ليك

** آخر دبوس

** لو ذهب مجلس الفشل المريخي قبل فترة التسجيلات يكون احسن …ما بقدر علي المليارات