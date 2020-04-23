اغلق هذه الملفات يا كاردينال!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نعم!

*باختصار!

*الوقاية خير من العلاج!

*هكذا سنة الحياة وهكذا تسير الامور!

*نعم..اغلق هذه الملفات يا كاردينال!

*نعم..ظهرت في الافق شكاوي جديدة وهذه المرة من الثنائي العربي الجزائري بلعويدات والتونسي بن فرج وكلا اللاعبين لم يعفرا شعار الهلال ويسكبان عليه عرق جسديهما الابيضين ومع ذلك فقد نهلا من مال الهلال الذي يدفعه الكاردينال الكثير والان يطمعان في الزيادة حيث دفعا معا بشكوتين لدى مكتب فض النزاعات او لجنة فض النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مطالبين بمائة واربعين الف دولار مناصفة بينهما وتمشيا مع نصوص التعاقد التي اجازاتها الفيفا وحرصت علي تنفيذها حرصا علي مال اللاعبين والمدربين والاندية!

*نعم..دفع الثنائي بلعويدات والتونسي بن فرج بشكاوي للجنة فض النزاعات بالفيفا مطالبين بالشرط الجزوائي بسبب ان الهلال فسخ التعاقد معهما دون رضائهما وموافقتهما وفي هذه الحالة يجب ان يدفع الهلال الشرط الجزائي طالما ان ادارته لم تفلح في التوصل لاتفاق لفض التعاقد بين النادي واللاعب بالتراضي ما يعن يان للاعبين حقوق علي النادي الازرق بنص القانون والذي لا تتسامح فيه الفيفا ولجنة فض النزاعاعت التي تنظر في مثل هكذا شكاوي علما بان الحبر الذي كتبت به شكوى لمدرب التونسي نبيل الكوكي لم يجف بعد وقدة تسلم الهلال لدعوى بكل تفاصيلها والمبلغ المطلوب سداده وفي انتظار رد النادي وردة فعله في هذا الخصوص!

*نعم..المصائب لا تاتي فرادا وبعد خطاب لجنة فض المنازعات المستعجل في ملف المدرب التونسي نبيل الكوكي الساعات القليلة القادمة ستشهد خطاب في ذات الخصوص ومن ذات اللجنة فض النزاعات بشان الثنائي الجزائري بلعويدات والتونسي بن فرج خاصة وان ذات المحامي التونسي الذي ترافع عن الترجي في قضية نهائي ابطال افريقيا الشهيرة امام الوداد وكسبها الفري قالتونس يهو نفسه الذي تولى ملف الثلاثي التونسيان النمدرب نبيل الكوكي واللاعب بن فرج الي جانب الجزائري بلعويدات ما يعني ان المحامي التونسي الشاطر والذي يعرف دروب ودهاليز واسرار الفيفا بلجانها المختلفة ودهاليز محكمة كاس الدولية ايضا يعرف من اين تؤكل الكتف ويعرف كيف يتعامل مع الهلال وفضل ان تبدا الحرب القانونية مع النادي الازرق بشكوى المدرب قبل ان يردفها تباعا ببقية الشكاوي!

*للامانة موقف الهلال غير مطمئن خصوصا وان من يمسك ملفه هو الامين العام للنادي الدكتور حسن علي عيسى وهو اخ وصديق ولكنه لا يفقه كثيرا في العمل القانوني ولا يجيد التعامل مع العقود وغيرها وبالتالي فان hلطامة الكبرى قادمة اذا لم يلتفت رئيس النادي الدكتور اشرف الكاردينال ويقوم فورا بدفع اموال المدرب والثنائي بلعويدات وبن فرج ويقوم باغلاق هذه الملفات الي غير رجعة لان واقع الحال يؤكد وبالقانون ان للثلاثي اموالا طرف الهلال حتى ولو لم يشارك الثنائي ولو لدقيقة واحدة مع الازرق في مبارياته الراسمية او الودية ولكن القانون يقول ان العقد هو شريعة المتعاقدين والعقد المقصود هنا هو شروط التعاقد الموجودة لدى الفيفا وليس نوعية التعاقدات التي تتم في المكاتب التنفيذية للاندية وغيرها!

*وضعية الهلال حرجة جدا وربما ستمر بالنادي الازرق احلك الايام منذ تاسيسه ان لم تتم معالجة الملفات الثلاثة للعرب الذين لم يراعوا اية علاقات مع النادي وقاموا بتسليط محامي متخصص للنيل من النادي والاستفادة من نصوص قانون التعاقد مع الاجانب مستغلين سماحة ادارة النادي في الاتفاق الاولي معهم الي جانب عدم التشدد في انهاء التعاقد معهم بالتراضي ليضعوا النادي الكبير تحت مقلصة لجنة فض النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا..ونعود بحول الله.

اخر الرميات

*ملف الهلال في غاية السوء يا كاردينال وسابقته لدى لجنتي فض النزاعات والانضباط بالاتحاد الدولي لا تبشر بخير خصوصا اذا وصلت الشكوى طاولة اللجنة الاخيرة التي سبق وان ظلمت النادي واوقعت عليها عقوبات مغلظة!

*خطورة شكاوي الثلاثي الجزائري والثنائي التونسي في انها شبه مضمونة لهم لان نصوص التعاقد تستند علي شروط جزائية عند فك الارتباط من طرف واحد الي جانب التشدد في منح المتاخرات ومقدم التعاقد!

*الكاردينال مطالب فورا باغلاق هذه الملفات والاعتماد علي مكتب قانوني متخصص وليس الامانة العامة للنادي!

*سعداء نحن في صحيفة ريمونتادا بالتواصل مع القراء الكرام بصورة يومية عبر الاخبار واعمدة الراي ولدينا المزيد في وقت قريب!

*فقط كونوا معنا!

*تعالوا بكره!